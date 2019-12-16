المسماري: أردوغان يسعى لتحويل ليبيا معقل للإرهاب لاستهداف دول الجوار

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري، إن وسائل الإعلام التركية تتحدث عن إرسال ظباط أتراك إلى طرابلس لتقييم الموقف، مشددًا على أن ليبيا لن تكون مثل قطر التي احتلت بقواعد تركية.

وأضاف المسماري، في مؤتمره الصحفي الذي عقده مساء الاثنين، أن الجيش الليبي لن يسمح بأي وجود تركي على الأراضي الليبية.

وأكد المتحدث باسم الجيش الليبي، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يسير في الطريق الخطأ عبر استثماراته في ليبيا.

واتهم المسماري، أردوغان، بمحاولة تحويل ليبيا لقاعدة للإرهاب، لاستهداف دول الجوار.