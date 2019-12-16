ترامب يثير الشكوك حول مشاركته في مناظرات الانتخابات الرئاسية

واشنطن - (د ب أ)

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الشكوك حول مشاركته في المناظرات التليفزيونية المعتادة العام المقبل، وذلك قبل انطلاق سباق الانتخابات الرئاسية في نوفمبر .

وقال ترامب في سلسلة من التغريدات نشرها على موقع "تويتر" اليوم الاثنين: "سأتخذ قرارًا في الوقت المناسب".

ووجه ترامب، في تغريداته انتقادات شديدة إلى اللجنة المشرفة على تنظيم المناظرات التليفزيونية طوال الثلاثة عقود الماضية.

وعقد المرشحون المتنافسون عن الحزب الديمقراطي خمس مناظرات أساسية حتى الآن.

ومن المقرر عقد مناظرات أخرى هذا الأسبوع. وقد تأهل سبعة ديمقراطيين للمنتدى التليفزيوني المقبل.

وتابع ترامب قائلاً: "إنني أتطلع إلى الدخول في مناظرة مع أي كان هذا الشخص المحظوظ الذي يتعثر عند خط النهاية في مناظرات ديمقراطية ليست ذات جدوى تحظى بمشاهدة ضئيلة ".

وصب ترامب غضبه على اللجنة بسبب حادثة وقعت في عام 2016 ، عندما تم رفع صوت الميكروفون الخاص به أثناء مناظرته الأولى مع المرشحة الرئاسية الديمقراطية هيلاري كلينتون.

وأظهرت استطلاعات الرأي التي أجريت في ذلك الوقت أن كلينتون حققت أداءً أفضل في المناظرات الثلاث.