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الرئيس اللبناني يرجئ "الاستشارات النيابية" إلى الخميس

10:50 ص الإثنين 16 ديسمبر 2019
الرئيس اللبناني يرجئ "الاستشارات النيابية" إلى الخميس

ميشال عون

بيروت- (د ب أ):

أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس ميشال عون أرجأ الاستشارات النيابية، المعنية بتكليف رئيس للحكومة اللبنانية القادمة، إلى الخميس القادم.

وذكرت الرئاسة، على حسابها على موقع تويتر، :"الرئيس عون تجاوب مع تمني (رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد) الحريري تأجيل الاستشارات النيابية إلى الخميس لمزيد من التشاور في موضوع تشكيل الحكومة".

ميشال عون الحكومة اللبنانية تويتر سعد الحريري

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