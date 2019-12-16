الرئيس اللبناني يرجئ "الاستشارات النيابية" إلى الخميس
10:50 ص الإثنين 16 ديسمبر 2019
بيروت- (د ب أ):
أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس ميشال عون أرجأ الاستشارات النيابية، المعنية بتكليف رئيس للحكومة اللبنانية القادمة، إلى الخميس القادم.
وذكرت الرئاسة، على حسابها على موقع تويتر، :"الرئيس عون تجاوب مع تمني (رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد) الحريري تأجيل الاستشارات النيابية إلى الخميس لمزيد من التشاور في موضوع تشكيل الحكومة".
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