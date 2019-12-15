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زلزال بقوة 5 درجات يضرب الأرجنتين

10:25 م الأحد 15 ديسمبر 2019
زلزال بقوة 5 درجات يضرب الأرجنتين

زلزال بقوة 5 درجات يضرب الأرجنتين

واشنطن - (د ب أ):

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر الأرجنتين اليوم الأحد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان لهيئة المسح الجيولوجى الأمريكية أن مركز الزلزال يبعد ثمانية كيلومترات عن جنوب غربي منطقة يربا بوينا السياحية وعلى عمق 9ر53 كيلومترا.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو وقوع خسائر مادية.

هزة أرضية زلزال الأرجنتين

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