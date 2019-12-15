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دبي تطلق صيدلية متنقلة لتوصيل الدواء مجانا للمرضى في منازلهم

08:39 م الأحد 15 ديسمبر 2019
دبي تطلق صيدلية متنقلة لتوصيل الدواء مجانا للمرضى في منازلهم

دبي تطلق صيدلية متنقلة لتوصيل الدواء مجانا للمرضى

دبي - (د ب أ):

أطلقت إمارة دبي اليوم الاحد، خدمة مجانية لنقل الدواء للمرضى كبار السن والمعاقين وحالات الامراض المزمنة إلى منازلهم.

وقال مسؤولون في هيئة الصحة بدبي، إنها أطلقت حافلتين تم تصميمها على هيئة صيدليتين متنقلتين، ويرافق كل صيدلية منهما صيدلي متخصص لتسليم الدواء، وتقديم الاستشارات، والإجابة على أية استفسارات، بجانب التوصيات والنصائح الطبية التي يقدمها حول استخدامات الأدوية وفاعليتها.

وقال مدير عام الهيئة حميد القطامي، إن الخدمة الجديدة هي الأولى من نوعها في العالم من حيث تكاملها وأنظمتها الإلكترونية المتصلة بقاعدة بيانات المرضى.

وذكر أنه تم تدشين الحافلتين اليوم، على أن يتم التوسع في عدد الصيدليات المتنقلة لتشمل كافة انحاء الامارة خلا فترة قريبة.

وتستهدف هيئة الصحة من هذه الخدمة المتواصلة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع كبار السن وأصحاب الاعاقة والحالات المرضية الصعبة التي تحول ظروفها الصحية دون الوصول إلى صيدليات الهيئة لاستلام الدواء.

وأوضحت الهيئة أن أي مريض يرغب في الإستفادة من الخدمة الجديدة عليه التواصل مباشرة مع الصيدلية التابع لها في أي من منشآت الهيئة الطبية، لطلب الدواء وتسليمه له في المنزل.

صيدلية متنقلة دبي

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