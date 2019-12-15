أكثر الكلمات إنتشاراً

منتدى شباب العالم الطقس أسعار الذهب عبد المجيد تبون سد النهضة التعديل الوزاري عزل ترامب

الإمارات تكشف موعد تحميل الوقود النووي في أول محطة نووية

04:45 م الأحد 15 ديسمبر 2019
الإمارات تكشف موعد تحميل الوقود النووي في أول محطة نووية

الإمارات

القاهرة- وكالات:

أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، الأحد، أنه سيتم تحميل الوقود النووي في أول محطة من مشروعها النووي العام المقبل، مُشيرة إلى أن الاستعدادات في هذا الصدد تجري على قدمِ وساق.

وغرّدت المؤسسة على حسابها عبر تويتر: "نؤسس للمستقبل مع بدء الاستعدادات لتحميل الوقود النووي في المحطة الأولى في مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية في العام 2020".

وفي وقت سابق الشهر الماضي، قال نائب رئيس مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أحمد بالعاجر الرميثي، إنه سيجري بدء تحميل الوقود النووي في المفاعل الأول لمحطة براكة بداية 2020، مشدداً في الوقت نفسه بأن المفاعل النووي الإماراتي يعتبر المفاعل الأفرد من نوعه عربياً وعالمياً.

وتقع محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة في إمارة أبوظبي، وتطل على الخليج العربي وتبعد نحو 53 كيلومترًا إلى الجنوب الغربي من مدينة الرويس.

وستوفر مفاعلات الطاقة المتقدمة الأربعة (APR1400) في محطة براكة نحو ربع احتياجات الدولة من الكهرباء عند التشغيل التام للمحطات.

بدأت الأعمال الإنشائية في المحطة في يوليو 2012، وذلك بعد الحصول على الرخصة الإنشائية من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وشهادة عدم الممانعة من هيئة البيئة- أبوظبي، وفق المؤسسة الإماراتية للطاقة النووية السلمية.

وبعد التشغيل التام للمحطة، يُتوقع أن تحدّ محطة براكة من الانبعاثات الكربونية في الدولة بواقع 21 مليون طن سنويًا والتي تعادل إزالة 3.2 مليون سيارة من الطرقات.

وجرى إنجاز 89 بالمئة من العمليات الإنشائية لإجمالي مشروع "براكة"، بواقع 93 بالمائة في المفاعل الثاني، و83 بالمائة في المفاعل الثالث، و72 بالمائة في المفاعل الرابع، بحسب بيانات المؤسسة المعنيّة بتنفيذ البرنامج النووي السلمي الإماراتي منذ أن تم تدشينها في ديسمبر 2009.

الإمارات الوقود النووي محطة نووية تويتر محطات براكة للطاقة النووية

الخبر التالى:

"10 دقائق صلاة".. قادة منطقة الساحل ينحنون أمام أضرحة هجوم النيجر
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:فعاليات اليوم الأول لمنتدى شباب العالم 2019.. (تغطية خاصة)