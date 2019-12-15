العراق: بدء ترشيح قضاة لإدارة مفوضية الانتخابات الجديدة

بغداد- (د ب أ):

طالب مجلس القضاء الاعلى في العراق، الأحد، إقليم كردستان ومجلس الدولة ورئاسات الاستئناف في المحافظات بترشيح قضاة لإجراء القرعة بينهم ليكونوا أعضاء في مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.

وقال مجلس القضاء الاعلى ، في بيان صحفي اليوم ، إنه عقد جلسة اليوم لتدارس دور مجلس القضاء الأعلى على ضوء صدور قانون مفوضية الانتخابات في العراق .

وأضاف البيان: "في الوقت الذي يبدي تحفظه على اشراك القضاة في مجلس مفوضية الانتخابات واعتراضه في حينه اثناء المناقشات التي سبقت إقرار القانون وإبداء الرأي بعدم مشاركة القضاة في أعمال تنفيذية وإشرافية في مجلس مفوضية الانتخابات وأن يقتصر دور القضاء على النظر بالطعون التي تقدم على قرارات مجلس مفوضية الانتخابات من خلال الهيئة التمييزية في محكمة التمييز إلا أن وجهة نظر مجلس القضاء الأعلى لم يتم الأخذ بها".

وأوضح البيان: "مع صدور هذا القانون الواجب التطبيق من قبل جميع الجهات المعنية به ومنها القضاء فقد ناقش مجلس القضاء الاعلى آلية تنفيذ القانون واختيار القضاة وأعضاء مجلس الدولة في هذا المجلس وتقرر مفاتحة مجلس القضاء في إقليم كردستان لترشيح عدد من السادة القضاة من الإقليم لإجراء القرعة في مجلس القضاء الاعلى واختيار اثنين منهم ".

وحسب البيان ، تمت كذلك مفاتحة مجلس الدولة لترشيح عدد من المستشارين ليتسنى لمجلس القضاء الاعلى اختيار اثنين منهم والطلب من رئاسات محاكم الاستئناف في جميع المحافظات ترشيح من تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في القانون تمهيداً لاجراء القرعة واختيار 5 منهم وبحضور ممثل الأمين العام للامم المتحدة ووسائل الاعلام".

كان البرلمان العراقي صوت قبل أيام على مشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الجديد، الذي يقضي بأن يتولى العمل في مجلس المفوضية تسعة قضاة لإدارة العمليات الانتخابية المقبلة في البلاد بطريقة تضمن نزاهتها.