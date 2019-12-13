أكثر الكلمات إنتشاراً

منتدى شباب العالم الطقس أسعار الذهب عبد المجيد تبون سد النهضة التعديل الوزاري عزل ترامب

زلزال بقوة 4ر5 درجة يضرب جزيرة هالماهيرا الإندونيسية

09:00 م الجمعة 13 ديسمبر 2019
زلزال بقوة 4ر5 درجة يضرب جزيرة هالماهيرا الإندونيسية

زلزال _أرشيفية

واشنطن / جاكرتا - (د ب أ):

ضرب زلزال بقوة 4ر5 درجة على مقياس ريختر للزلازل مساء اليوم الجمعة جزيرة هالماهيرا الإندونيسية .

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن بيان لمركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن مركز الزلزال وقع على مسافة 5ر79 كيلومترا من جزيرة هالماهيرا ، وعلى عمق يبلغ 40 كيلومترا تحت سطح البحر.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو وقوع خسائر.

ويذكر أن جزيرة هالماهيرا هى وهى أكبر جزر إقليم مالوكو الشمالية الإندونيسى .

هزة أرضية جزيرة هالماهيرا إندونيسيا

الخبر التالى:

المبعوث الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية يزور سول الأسبوع المقبل
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان