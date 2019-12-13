زلزال بقوة 4ر5 درجة يضرب جزيرة هالماهيرا الإندونيسية

واشنطن / جاكرتا - (د ب أ):

ضرب زلزال بقوة 4ر5 درجة على مقياس ريختر للزلازل مساء اليوم الجمعة جزيرة هالماهيرا الإندونيسية .

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن بيان لمركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن مركز الزلزال وقع على مسافة 5ر79 كيلومترا من جزيرة هالماهيرا ، وعلى عمق يبلغ 40 كيلومترا تحت سطح البحر.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو وقوع خسائر.

ويذكر أن جزيرة هالماهيرا هى وهى أكبر جزر إقليم مالوكو الشمالية الإندونيسى .