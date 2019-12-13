بعد إعلان فوزه.. الرئيس الجزائري: لا إقصاء لأي جهة وسنعمل على دمج الشباب

القاهرة – مصراوي:

قال الرئيس الجزائري المنتخب حديثًا، عبد المجيد تبون، إنه لن يكون هناك إقصاء لأي طرف سياسي خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أهمية دمج الشباب في العملية السياسية والاقتصادية.

وأضاف تبون في أول كلمة له بعد إعلان فوزه بانتخابات الرئاسة الجزائرية، اليوم الجمعة، ونقلته فضائية "النهار" الجزائرية، أنه سيسعى للم شمل الشعب الجزائري.

وأردف، "أمد يدي للحراك من أجل حوار جاد يحقق مصلحة الجزائر وحدها"، مشيدًا بدور الجيش الجزائري في تأمين الحماية للحراك الشعبي الذي انطلق منذ فبراير الماضي.