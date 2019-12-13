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فيسبوك ينقذ شابين مغربيين محاصرين في الثلوج شمالي البلاد

09:01 ص الجمعة 13 ديسمبر 2019
فيسبوك ينقذ شابين مغربيين محاصرين في الثلوج شمالي البلاد

فيسبوك

الرباط - (د ب أ):

قالت السلطات المغربية إن مصالح "هيئة" الدفاع المدني تمكنت عشية أمس الخميس من إنقاذ سائحين مغربيين عالقين في الثلوج بجبل تدغين في إقليم الحسيمة شمالي المغرب.

وكانا السائحان المقيمان في فرنسا والمنتميان لمدينتي سلا وتمارة قد قررا تسلق جبل تدغين وحدهما دون مساعدة وأصيب أحدهما بكسر في كتفه ورجله.

ووجه أحد الناجين نداء استغاثة عبر بث مباشر على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وانتشر مقطع الفيديو بسرعة كبيرة لتتدخل بعدها السلطات المحلية والأمنية لإنقاذهما بمساعدة مرشدين سياحيين و مجموعة من أبناء منطقة الريف.

وحسب بيان السلطات المحلية في مدينة الحسيمة البعيدة عن العاصمة الرباط بأكثر من 400 كيلومتر، فإن مصالح الدفاع المدني تمكنت من الوصول إلى الشابين في الوقت المناسب ونقلتهما إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج.

فيسبوك المغرب عملية إنقاذ جبل تدغين

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