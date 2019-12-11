سفير مصر في لبنان يؤكد أهمية الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة

بيروت - (أ ش أ):

أكد سفير مصر الجديد لدى لبنان الدكتور ياسر علوي، أهمية الإسراع في تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، الأمر الذي من شأنه إنقاذ الأوضاع الاقتصادية التي تمر بمرحلة دقيقة في الوقت الراهن.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان سعد الحريري مساء اليوم الأربعاء، للسفير علوي بمقر إقامة الحريري في "بيت الوسط"، حيث جرى خلال اللقاء استعراض الأوضاع العامة في لبنان.

وكان سفير مصر التقى أمس الثلاثاء، بالرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، في لقاءين منفصلين، حيث تم التأكيد على أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين، والحرص على دعمها، وتعزيزها في مختلف المجالات بما يحقق مصالح شعبي البلدين الشقيقين، ومشددا على أهمية الانتهاء من تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة في أقرب وقت ممكن.