روحاني: هكذا نتغلب على العقوبات الأمريكية

القاهرة- (وكالات):

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، إن بلاده سوف تتغلب على العقوبات التي تفرضها عليها الولايات المتحدة، إما بتجاوزها أو من خلال المفاوضات، مضيفا أن طهران لن تتخطى "الخطوط الحمراء" في أي محادثات مع واشنطن، حسبما نقلت وكالة أنباء "الطلبة" الإيرانية

وأكد روحاني أن طهران مصممة على هزيمة اعدائها، إما بتجاوز العقوبات الأمريكية، أو من خلال وسائل مختلفة، بما في ذلك المحادثات لكن دون تجاوز نتجاوز الخطوط الحمراء.

وقال الرئيس الإيراني إن بلاده تعمل على تعزيز الإنتاج وإحباط مؤامرات "العدو" عن طريق المفاوضات، مشيرا إلى أن انخفاض عائدات الحكومة والمشكلات التي تعاني منها إيران في تصدير النفط والتبادلات المصرفية مستمرة طالما بقيت العقوبات.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية أعلنت بداية الأسبوع مواصلة تقليص التزاماتها النووية حتى تحقق أهدافها من الاتفاق النووي، مشيرة إلى أن الأوروبيين لم يطرحوا بعد سبل حل الخلاف بشكل رسمي وحديثهم عن تفعيل آلية فض النزاع في الاتفاق النووي مجرد دعاية.

وأعلن الرئيس الإيراني في وقت سابق، أن بلاده تعتزم تبني "ميزانية مواجهة للعقوبات الأمريكية" لعام 2020 تهدف إلى خفض درجة "الإدمان" النفطي لاقتصاد إيران.