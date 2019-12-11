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قاض أمريكي يمنع ترامب من استخدام أموال الجيش في بناء جدار المكسيك

06:56 ص الأربعاء 11 ديسمبر 2019
قاض أمريكي يمنع ترامب من استخدام أموال الجيش في بناء جدار المكسيك

دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ):

منع قاض أمريكي الرئيس دونالد ترامب من استخدام 3.6 مليار دولار من أموال الجيش لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك.

وجاء الأمر الصادر ، الثلاثاء، بعد قرار صدر في أكتوبر من قاضي المحكمة الجزئية ديفيد بريونس، بمدينة إل باسو، في ولاية تكساس، وذكر فيه أن إعلان ترامب حالة الطوارئ الوطنية لإعادة توجيه اعتمادات وزارة الدفاع لمشروع الجدار، كان غير قانوني.

وقال بريونس الثلاثاء إنه بسبب أن تصرفات إدارة ترامب "غير قانونية" فإن المصلحة العامة تقتضي وقف استخدام أموال وزارة الدفاع لصالح بناء الجدار، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف أنه لا يعرقل الرئيس عن استخدام المخصصات المقررة لمواجهة أنشطة تهريب المخدرات المتماشية مع حكم للمحكمة العليا الأمريكية في يوليو والذي أتاح للإدارة المضي قدما في بناء 100 ميل من الجدار الحدودي.

دونالد ترامب بناء جدار المكسيك أموال الجيش الأمريكي
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