حماس: التهدئة الطويلة مع إسرائيل لم تٌعرض في لقاءاتنا مع الوسطاء

غزة- (د ب أ):

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، إن لقاءاتها مع الوسطاء لم تتضمن أي عروض لتهدئة طويلة الأمد مع إسرائيل.

ونفت الحركة في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه اليوم "ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول تهدئة طويلة الأمد مع الاحتلال الإسرائيلي، وما صاحبها من فبركات وأكاذيب وافتراءات".

وأضافت أن "ما ينشر في وسائل الإعلام هو امتداد لحملات التحريض والتشويه لحركة حماس ولمواقفها ولبرنامج المقاومة، ولا نستبعد أن تكون جزءًا من عمليات إشغال الرأي العام للتغطية على تنازلات خطيرة".

وأكدت حماس التزامها بـ "الوضوح والصراحة وأن أي نقاش للقضايا الوطنية واتخاذ أي قرارات بشأنها لن يكون إلا في إطار الإجماع الوطني والشراكة السياسية".

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية مؤخرا عن "خطة كبرى" إسرائيلية يجري التحضير لها تشمل تسهيلات وإقامة مناطق صناعية على طول السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل ضمن اتفاق تهدئة طويل الأمد مع حماس.

وتتوسط مصر والأمم المتحدة في تفاهمات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل منذ أشهر على خلفية تكرار جولات التصعيد بين الجانبين في قطاع غزة.