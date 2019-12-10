اليوم.. ترامب يلتقي لافروف في العاصمة الأمريكية

واشنطن/موسكو - (د ب أ):

أعلن مسؤول أمريكي بارز أن الرئيس دونالد ترامب، سيلتقي وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف في واشنطن اليوم الثلاثاء.

ويأتي الاجتماع فيما يواجه ترامب معركة مع الديمقراطيين بسبب تحقيق اتهامه بالتقصير، ويتمحور حول مساعدات عسكرية أمريكية لأوكرانيا لمساعدتها في التصدي لأي عدوان روسي، وما إذا كان ترامب قد علق تلك المساعدات من أجل مصلحته السياسية الشخصية.

ويسعى ترامب لتحسين علاقات واشنطن مع موسكو، بينما يواجه ضغوطًا من المشرعين لاتخاذ موقف أكثر صرامة بشأن الكرملين.

وقال المسؤول إن ترامب سيتلقي مع لافروف إلى جانب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو "لمناقشة وضع العلاقة الثنائية".

ولا يزال الغرض من زيارة لافروف غامضًا، حيث اكتفت وزارة الخارجية الروسية بالقول إن لافروف "سيتبادل وجهات النظر حول قضايا دولية رئيسية وجوانب مهمة حول العلاقات الثنائية".

وذكرت وسائل إعلام روسية أن الجانبين قد يتبادلان تصريحات تتعلق بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخر، مثل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة العام المقبل.

وسيكون ذلك هو أول اجتماع بين ترامب ولافروف في واشنطن منذ عام 2017، ويأتي بعد أشهر من تقرير المحقق الأمريكي الخاص روبرت مولر الذي خلص إلى أن الكرملين تدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016 لصالح ترامب.