الصحة العالمية: 2ر18 مليون يمني يعيشون في مناطق معرضة لخطر الملاريا

صنعاء - (د ب أ):

قالت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة اليوم الأحد إنه أكثر من 2ر18 مليون شخص في اليمن يعيشون بمناطق معرضة لخطر الإصابة بمرض الملاريا.

وأوضحت المنظمة في تغريدة نشرها مكتبها على حسابه في تويتر أنه :" يعيش أكثر من 2ر18 مليون شخص باليمن في المناطق المعرضة لخطر الإصابة بالملاريا، فيما يعيش 8ر10 ملايين في المناطق شديدة الخطورة".

وأضافت المنظمة:" في عامي 2018 و 2019 استمرت جهودنا في تعزيز تدخلات مكافحة الملاريا وتجنب الانتكاسات المحتملة بدعم من الشركاء مثل البنك الدولي ومركز الملك سلمان ودولة الكويت".

يشار إلى أن القطاع الصحي في اليمن يعاني من تدهور شديد جراء الحرب المتواصلة للعام الخامس على التوالي التي خلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم.