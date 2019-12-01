شكري يلتقي وزير الخارجية اليوناني بالقاهرة

القاهرة- (د ب أ):

يستقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأحد، نظيره اليوناني نيكوس دندياس، في إطار اللقاءات الدورية التي تجمع وزيريّ خارجية البلدين.

ووفق بيان لوزارة الخارجية، يأتي ذلك اللقاء ي لبحث الجوانب المختلفة للعلاقات الثنائية وسبل تطويرها في شتى مجالات التعاون بين مصر واليونان.

وأضاف البيان أنه سيجري التطرق إلى بحث مجمل تطورات الأوضاع الإقليمية وسائر ملفات المنطقة، والقضايا محل الاهتمام المشترك.

كان وزير الخارجية اليوناني طلب الجمعة من السفير الليبي في أثينا تقديم نسخة من الاتفاق التركي الليبي بشأن الحدود البحرية في البحر المتوسط بحلول 5 ديسمبر الجاري أو مواجهة الطرد.

وأدانت مصر هذه الخطوة مؤكدة أنه "لا يمكن الاعتراف بها بالنظر إلى أن المادة الثامنة من اتفاق "الصخيرات" السياسي بشأن ليبيا الذي ارتضاه الليبيون، تحدد الاختصاصات المخولة لمجلس رئاسة الوزراء، وتنص صراحةً على أن مجلس رئاسة الوزراء ككل -وليس رئيس المجلس منفرداً- يملك صلاحية عقد اتفاقات دولية".