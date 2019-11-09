سفيرة أمريكا السابقة بالأمم المتحدة ترفض إجراءات عزل الرئيس

واشنطن - أ ش أ

أعربت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة السابقة نيكي هيلي عن رفضها إجراءات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلة "لا أجد سببا مُقنعا لعزله".

وأضافت هيلي - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم السبت - "عزل مسؤول عام من منصبه هو بمثابة حكم بالإعدام، مشيرة إلى أن ملخص مكالمة أجراها ترامب في يوليو الماضي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والتي كانت سببا لبدء إجراءات عزله.. عندما تنظر إلى نص المكالمة لا يوجد شيء فيه يستدعي عقوبة الإعدام للرئيس".

ورأت هيلي أن الشعب الأمريكي هو الذي يتخذ هذا القرار، وليس مجموعة من الناس في (الكونجرس)، على حد تعبيرها.

وكان مجلس النواب الأمريكي قد وافق مؤخرا على القواعد الخاصة بالتحقيق الجاري بشأن شكوى تقدم بها عنصر استخبارات حول مكالمة أجراها ترامب مع رئيس أوكرانيا، للضغط عليه لفتح تحقيق بشأن شبهات فساد حول نجل منافسه المحتمل في انتخابات الرئاسة العام المقبل جو بايدن.