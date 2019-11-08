ارتفاع عدد قتلى احتجاجات العراق إلى 10 والأمن يغلق أغلب شوارع البصرة

القاهرة- (مصراوي):

ذكرت وكالة رويترز الإخبارية، اليوم الجمعة، أن قوات الأمن العراقية قتلت ما لا يقل عن 6 مُحتجين وسط العاصمة بغداد، و4 آخرين في البصرة.

في الوقت نفسه، أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الجمعة، أن القوات الأمنية أغلقت أغلب الشوارع الرئيسية في محافظة البصرة.

ونقلت وسائل الإعلام العراقية عنه القول إن "القوات الأمنية كثفت، صباح اليوم، إجراءاتها في محافظة البصرة"، مشيراً إلى "وجود انتشار أمني واسع".

وأوضح المصدر أن "القوات الأمنية قطعت وأغلقت أغلب شوارع البصرة الرئيسية".

وتشهد ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد وساحات التظاهر الأخرى في محافظات البصرة وميسان والناصرية والمثنى والديوانية وكربلاء والنجف والحلة والمثنى منذ ليلة الخميس وصباح اليوم اكتظاظا شعبيا كتقليد أسبوعي للتجمع يوم الجمعة .

ويشهد ميناء أم قصر في البصرة منذ ساعات الصباح الاولى اليوم الجمعة حركة واسعة للشاحنات لنقل السلع والبضائع بعد انفراج أزمة إغلاقه من قبل المتظاهرين مؤخرا ، ماأدى إلى خسائر مالية تجاوزت الستة مليارات دولار.

ومن المنتظر أن يعقد البرلمان العراقي يوم غد السبت جلسة لمناقشة تداعيات المظاهرات الاحتجاجية المتواصلة منذ الخامس والعشرين من الشهر الماضي وحتى الآن، حيث يسعى البرلمان إلى استجواب رئيس الحكومة عادل عبد المهدي لعرض موقف حكومته أمام البرلمان بشان المظاهرات.

وأعلنت السلطة القضائية في هيئة النزاهة الحكومية منع سفر واستجواب عدد من النواب والمحافظين وأعضاء مجالس المحافظات في البصرة والسماوة والديوانية والحلة للتحقيق معهم في ملفات فساد تتعلق بالمال العام كجزء من مطالب المتظاهرين للحد من ظاهرة الفساد.

كما أعلنت نقابة المعلمين إنهاء اعتصامها في ساحة التحرير وفي ساحات التظاهر بالمحافظات بعد أسبوعين من أكبر إضراب تشهده المدارس العراقية في تاريخها لمساندة المتظاهرين.

وسينتظم طلبة المدارس الابتدائية والمتوسط والثانوية في صفوف الدراسة ابتداء من يوم الأحد المقبل.

وتطالب التظاهرات بإقالة الحكومة وحل البرلمان وإعادة تعديل بنود في الدستور العراقي ومكافحة الفساد.