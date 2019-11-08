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    لأول مرة في تاريخها البرازيل تصوت ضد قرار أممي برفع الحصار عن كوبا

    12:21 ص الجمعة 08 نوفمبر 2019
    لأول مرة في تاريخها البرازيل تصوت ضد قرار أممي برفع الحصار عن كوبا

    الأمم المتحدة

    الأمم المتحدة - (أ ش أ)

    صوتت البرازيل لأول مرة في التاريخ ضد قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة، يدين الحصار الاقتصادي الأمريكي المفروض على كوبا ويدعو لرفعه.

    وللمرة الـ 28 على التوالي، تبنت الجمعية العامة قرارًا غير ملزم يدين الحصار الاقتصادي، الذي فرضته واشنطن على كوبا منذ عام 1962 ، حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم" اليوم الخميس.

    وصوت إلى جانب القرار 187 عضوًا في الجمعية العامة الأممية من أصل الأعضاء الـ 193، ولم تصوت ضد القرار إلا الولايات المتحدة وإسرائيل، بالإضافة إلى البرازيل، فيما امتنعت عن التصويت كولومبيا وأوكرانيا، ولم تشارك فيه مولدوفا.

    تجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين البرازيل وكوبا شهدت توترات عقب تولي اليميني جاير بولسونارو منصب الرئاسة في البرازيل أوائل هذا العام.

    كما يسعى الرئيس البرازيلي الجديد إلى التقارب مع الولايات المتحدة، علما بأن هناك تشابها كبيرا بين مواقفه ومواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من مسائل كثيرة، حتى أطلقت الصحافة البرازيلية على بولسونارو لقب "ترامب البرازيل".

    هذا المحتوى من

    Asha
    الأمم المتحدة كوبا البرازيل الحصار الاقتصادي الولايات المتحدة
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