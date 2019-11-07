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    قبل زيارته لواشنطن أردوغان يبدي استعداده لشراء منظومة باتريوت الأمريكية

    09:09 م الخميس 07 نوفمبر 2019
    قبل زيارته لواشنطن أردوغان يبدي استعداده لشراء منظومة باتريوت الأمريكية

    الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

    إسطنبول - (د ب ا)

    قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الخميس إنه مستعد لشراء منظومة صواريخ باتريوت الأمريكية، فى حال كانت الشروط مناسبة، وأضاف أنه سوف يبحث هذا الأمر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائه به في واشنطن الأسبوع المقبل.

    ووفق ما ذكرته وكالة بلومبرج، أضاف إردوغان خلال زيارة للمجر:" لقد اشترينا صواريخ "إس 400" الروسية، وتمت هذه الصفقة، ولكن فى حال موافقة أمريكا على تزويدنا بصواريخ باتريوت، عندئذ فإننا سوف نقوم بشرائها، طالما كانت الشروط مناسبة، لقد اقترحنا ذلك عليهم".

    وقالت بلومبرج إن الرئيس التركى أثار الحديث عن الصفقة المحتملة قبل أقل من أسبوع من زيارته المقررة للولايات المتحدة فى 13 من الشهر الجارى.

    كانت الولايات المتحدة قد سعت لبيع بطاريات صواريخ الدفاع الجوي من طراز باتريوت لتركيا منذ عام 2013 على الأقل، ولكن إردوغان أصر على ضرورة أن يترافق مع ذلك نقل التكنولوجيا الخاصة بها، حتى تتمكن أنقرة من تطوير وبناء هذه البطاريات بنفسها، غير أن إدارة الرئيس باراك أوباما فى ذلك الوقت رفضت هذا الطلب.

    أردوغان تركيا الولايات المتحدة منظومة باتريوت دونالد ترامب

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