واشنطن: الشراكة مع حلف شمال الأطلسي تاريخية

القاهرة - (مصراوي)

رفض وزيرا خارجية الولايات المتحدة وألمانيا ما ذهب إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن حلف شمال الأطلسي في حالة "موت إكلينيكي".

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الحلف هو أحد أهم التحالفات على مر التاريخ، جاء ذلك خلال مؤتمرًا صحفيًا مع نظيره الألماني هايكو ماس، بثته شبكة "سكاي نيوز".

وفي مؤتمر صحفي في لايبزج بألمانيا، حيث يشارك الوزيران في إحياء الذكرى الثلاثين لسقوط جدار برلين الذي يعتبر أبرز إنجازات التحالف الغربي، تذكر بومبيو وقت أن كان يخدم كجندي أمريكي في أواخر الثمانينيات.

وأضاف "حلف شمال الأطلسي لا يزال حاسما وربما هو أحد أهم الشراكات الاستراتيجية طوال التاريخ المسجل".

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في المؤتمر الصحفي يوم‭ ‬الخميس "لا أعتقد بأن حلف شمال الأطلسي مات إكلينيكيا".