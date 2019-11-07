البنتاجون: القوات الأمريكية تواصل انسحابها من عين العرب السورية

القاهرة - (مصراوي)

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" تواصل عملية انسحاب قواتها من مدينة عين العرب في شمال شرق سوريا، حسبما ذكرت "سكاي نيوز".

وأعلن البنتاجون أن مهمة القوات الأمريكية الأساسية هي هزيمة تنظيم داعش الإرهابي، مؤكدًا على مواصلة دعهم لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" في حربهم ضد تنظيم داعش الإرهابي.

وأوضخ البنتاجون، أن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، ناقش الاحتجاجات التي تشهدها العراق، مع مسؤولين عراقيين وأنهم هناك بناء على دعوة الحكومة العراقية.

وشدد على أحقية القادة العسكريون الأمريكيون في الدفاع في مواجهة أي قوات تهدد حقول النفط في شمال شرق سوريا.