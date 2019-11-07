روسيا وألمانيا يبحثان الوضع في سوريا

روسيا - (أ ش أ)

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الألماني هايكو ماس، الوضع في سوريا، بما في ذلك الاتفاقيات الروسية التركية، والوضع في إدلب.

وذكرت الخارجية الروسية - في بيان اليوم الخميس - أن المحادثة الهاتفية جرت بمبادرة من الجانب الألماني، وتم خلالها بحث الوضع في سوريا، بما في ذلك تطورات الموقف في شمال شرقي البلاد في ضوء تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين روسيا وتركيا في 22 أكتوبر 2019، كما بحثا الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.