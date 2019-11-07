إيران: وكالة الطاقة الذرية لم تساعد في حل "أزمة المفتشة"

فيينا - (د ب أ):

ذكر دبلوماسي إيراني بارز أن إحدى مفتشات الطاقة النووية الدوليين أطلقت إنذار رصد المتفجرات في إحدى المنشآت الإيرانية وأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تساعد في حل المسألة عندما استدعت المرأة إلى فيينا.

وقال سفير إيران لدى الوكالة، كاظم غريب عبادي، للصحفيين اليوم الخميس، "لا يوجد شك أن الحادثة تشتمل على مواد مريبة"، مذكرا إياهم بمحاولات التخريب السابقة ضد البرنامج النووي الإيراني.

وأعرب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية عن عميق قلقهما من الحادثة وذلك في اجتماع خاص لمجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي تم عقده لمناقشة المسألة.

وقالت جاكي ولكوت سفيرة أمريكا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمام المجلس: "إذا ما كان النظام الإيراني يفكر أنه بإمكانه اختبار حسم المجتمع الدولي بشأن هذه المسألة، فنؤكد لكم أن الولايات المتحدة لن تتزحزح".