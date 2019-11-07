نائب رئيس حزب العمال البريطاني يعلن استقالته بعد 35 عاما من العمل السياسي

لندن - أ ش أ

أعلن نائب رئيس حزب العمال البريطاني توم واتسون، اليوم الخميس، استقالته من الحزب، بعد 35 عامًا من العمل السياسي .

وأكد واتسون - في خطاب استقالته إلى رئيس الحزب جيرمي كوربين وفقا لصحيفة (الجارديان) البريطانية - أن قراره بترك الحزب شخصي وليس له أي دوافع سياسية، مُشيرًا إلى أنه يرغب في بدء مرحلة جديدة في حياته.

وشدد السياسي البريطاني البارز على أنه لن يعتزل الحياة السياسية بشكل كامل، ولكنه سيهب نفسه للكتابة في مجال الصحة العامة.. مؤكدًا أنه سيكون له دور فعال في الحملة الانتخابية المُقبلة للحزب.

من جانبه، توجه رئيس حزب العمال بالشكر لواتسون على ما قدمه للحزب طوال الفترة الماضية.. مُعربًا عن احترامه لقراره بالخروج، مضيفا: "أعلم أن هذه الخطوة لن تكون النهاية في مسيرة عملنا المشترك".