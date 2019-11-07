  • عاجل:أشرف زكي يكشف سبب تأخر جنازة هيثم أحمد زكي: "مفيش حد من أهله يستلمه"

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    هيثم أحمد زكي الإسكان الاجتماعي منتدى إعلام مصر عزل ترامب أسعار الذهب الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان محاكمة راجح مقتل البغدادي

    نائب رئيس حزب العمال البريطاني يعلن استقالته بعد 35 عاما من العمل السياسي

    02:21 م الخميس 07 نوفمبر 2019
    نائب رئيس حزب العمال البريطاني يعلن استقالته بعد 35 عاما من العمل السياسي

    نائب زعيم حزب العمال البريطاني توم واتسون

    لندن - أ ش أ

    أعلن نائب رئيس حزب العمال البريطاني توم واتسون، اليوم الخميس، استقالته من الحزب، بعد 35 عامًا من العمل السياسي .

    وأكد واتسون - في خطاب استقالته إلى رئيس الحزب جيرمي كوربين وفقا لصحيفة (الجارديان) البريطانية - أن قراره بترك الحزب شخصي وليس له أي دوافع سياسية، مُشيرًا إلى أنه يرغب في بدء مرحلة جديدة في حياته.

    وشدد السياسي البريطاني البارز على أنه لن يعتزل الحياة السياسية بشكل كامل، ولكنه سيهب نفسه للكتابة في مجال الصحة العامة.. مؤكدًا أنه سيكون له دور فعال في الحملة الانتخابية المُقبلة للحزب.

    من جانبه، توجه رئيس حزب العمال بالشكر لواتسون على ما قدمه للحزب طوال الفترة الماضية.. مُعربًا عن احترامه لقراره بالخروج، مضيفا: "أعلم أن هذه الخطوة لن تكون النهاية في مسيرة عملنا المشترك".

    هذا المحتوى من

    توم واتسون حزب العمال البريطاني

    الخبر التالى:

    عاهل الأردن يوافق على تعديل على حكومة عمر الرزاز
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان