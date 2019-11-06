إدانة عربية لاعتداء جرش بالأردن

عواصم عربية - (د ب أ):

أدانت عدد من الدول العربية الاعتداء الذي وقع في وقت سابق اليوم الأربعاء بمدينة جرش الأردنية التاريخية، والذي أسفر عن اصابة 8 أشخاص بينهم 4 سائحين.

فقد أدانت كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين وقطر الاعتداء معربة عن تضامنها مع الأردن حكومة وشعبا، ودعم أمن واستقرار الأردن.

واستنكرت كل منظمة التعاون الإسلامي والبرلمان العربي الهجوم معربين عن تضامنهما مع الأردن في كل ما تقوم به من خطط وإجراءات للحفاظ على الأمن العام، وفرض تطبيق القانون وضمان سيادة الدولة ، مشددين على مواقفهما التي تدين أعمال العنف والإرهاب والتطرف.

يشار إلى أن شخصا أقدم ظهر اليوم الاربعاء على ارتكاب الهجوم بسكين في محافظة جرش الأردنية، مما أسفر عن إصابة ثلاثة سياح من الجنسية المكسيكية، وسائحة من الجنسية السويسرية ومرشد سياحي وسائق حافلة، وضابطي صف من مديرية الأمن العام.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام: إنه تم إلقاء القبض على المعتدي فورا، والتحقيق معه مستمر، مضيفا ان جميع المصابين ما زالوا يتلقون العلاج، وحالتهم جميعا متوسطة، باستثناء أحد ضباط الصف وسائحة من جنسية مكسيكية حالتهما خطيرة.

وذكر موقع إخباري أردني أن منفذ الهجوم هو من مواليد 1997 ويعيش في أحد مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في جرش.