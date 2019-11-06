الجيش العراقي: إغلاق الطرق حول ميناء أم قصر تسبب في خسائر بقيمة 6 مليارات دولار

بغداد - (د ب ا)

صرح الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية اللواء الركن عبد الكريم خلف اليوم الأربعاء بأن اغلاق المتظاهرين للطرق المؤدية إلى ميناء أم قصر في محافظة البصرة تسبب بخسائر مالية تقدر بستة مليارات دولار.

وقال في تصريح صحفي، إن" متظاهرين حاولوا اغلاق جسر باب المعظم، وتم اعتقال 22 متظاهرا وإعادة الجسر، وأن الحكومة العراقية لا تقبل بغلق الطرق والجسور ومنع الموظفين من الوصول لدوائرهم، وسيتم معاقبة من يقوم بذلك وفق القانون".

وأكد أن" القضاء العراقي يراقب عمل القوات الأمنية، وفي حال حدوث أي خرق أو اعتداء غير مبرر من قبل القوات الامنية فيمكن اللجوء للقضاء ".

وتابع" أمامنا اليوم مشهدا جديدا، وهناك أوامر صارمة بعدم استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين أو استخدام العنف ضدهم.. ولا تستخدم الذخيرة إلا في حالة استهداف البنك المركزي والمصارف" موضحا أن "غالبية المتظاهرين سلميين ويجرى حاليا دراسة جميع الاصابات بين المتظاهرين من قبل القضاء العراقي."