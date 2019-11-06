دبلوماسي كوري شمالي بارز يصل إلى موسكو

سول- (د ب أ):

ذكر تقرير إعلامي أن جو تشول سو، المدير في قسم الشؤون الأمريكية بوزارة خارجية كوريا الشمالية، وصل إلى العاصمة الروسية موسكو للمشاركة في مؤتمر خاص بعدم الانتشار النووي من المقرر أن يبدأ غدا الخميس.

وقالت شبكة "كيه.بي.إس" الإذاعية الكورية الجنوبية، الأربعاء، إنه بعد وصول المسؤول الكوري الشمالي إلى مطار "سيريميتي" الدولي بشمال موسكو، لم يرد جو على سؤال حول إمكانية أجراء اتصالات مع الولايات المتحدة. كما التزم الصمت بشأن سؤال عن موقفه الأساسي في المؤتمر.

ومؤتمر موسكو لعدم الانتشار النووي، هو مؤتمر شبه حكومي وشبه مدني يجمع عددا من الشخصيات المدنية والحكومية والعلمية. ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر حوالي 300 شخص من حوالي 40 دولة .

يشارك في المؤتمر من الجانب الأمريكي مارك لامبرت، المبعوث الخاص لكوريا الشمالية بوزارة الخارجية الأمريكية، ومن الجانب الكوري الجنوبي، لي دو هون، المفاوض الخاص لشبه الجزيرة الكورية في وزارة الخارجية في سول.

وتتجه الأنظار الآن إلى مدى حدوث اتصالات أو تقدم مهم بين أطراف المفاوضات النووية خلال مؤتمر موسكو لعدم الانتشار النووي، في ظل الركود في المفاوضات بين بيونجيانج وواشنطن.