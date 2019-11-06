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    ألمانيا قلقة إزاء بناء إسرائيل 2300 مستوطنة في الضفة الغربية

    12:04 ص الأربعاء 06 نوفمبر 2019
    ألمانيا قلقة إزاء بناء إسرائيل 2300 مستوطنة في الضفة الغربية

    مستوطنات الضفة الغربية

    برلين - (أ ش أ):

    أعربت وزارة الخارجية الألمانية اليوم الثلاثاء عن قلقها إزاء قرار إسرائيل بناء أكثر من 2300 وحدة سكنية في الضفة الغربية المحتلة.

    وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية - في بيان - "لاحظنا بقلق بالغ قرارات السلطات الإسرائيلية حول مواصلة تطوير المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة"، مضيفا "تعتبر الحكومة الفيدرالية، مثل شركائها في الاتحاد الأوروبي، المستوطنات في الأراضي الفلسطينية مخالفة للقانون الدولي وعقبة رئيسية أمام إمكانية حل الدولتين للتفاوض بين إسرائيل والفلسطينيين".

    ودعا بيان الخارجية الألمانية إلى حذف جميع الخطوات التي تزيد من تعقيد حل الدولتين، مضيفا "تتضامن الحكومة الاتحادية مع بيان متحدث باسم دائرة العمل الخارجي الأوروبي أمس حول بناء المستوطنات".

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