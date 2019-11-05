  • عاجل:اليوم.. الرئيس السيسي يفتتح عددًا من المشروعات في السويس وجنوب سيناء (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    الإسكان الاجتماعي منتدى إعلام مصر عزل ترامب أسعار الذهب الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان محاكمة راجح مقتل البغدادي

    قوات الاحتلال تعتقل 12 فلسطينيًا في الضفة الغربية

    09:24 ص الثلاثاء 05 نوفمبر 2019
    قوات الاحتلال تعتقل 12 فلسطينيًا في الضفة الغربية

    قوات الاحتلال الإسرائيلي - أرشيفية

    تل أبيب- (د ب أ):

    أفاد تقرير إخباري إسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت الليلة الماضية 12 فلسطينيًا خلال مداهمات بالضفة الغربية.

    وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، على موقعها الإلكتروني، أن المداهمات نفذتها قوات من الأمن الداخلي وحرس الحدود والشرطة.

    ولم تذكر الصحيفة ما إذا كان لأي من الموقوفين انتماءات تنظيمية.

    وتعتقل إسرائيل، بصورة شبه يومية، فلسطينيين تصفهم بأنهم "مطلوبون لأجهزة الأمن، للاشتباه في ضلوعهم في ممارسة الإرهاب، والإخلال بالنظام العام والقيام بأعمال شغب".​

    قوات الاحتلال إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي

    الخبر التالى:

    رئيس الصين يدعو إلى بناء اقتصاد عالمي مفتوح ومشترك
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان