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    انفجار في مبنى بشمالي إيطاليا ومقتل رجل إطفاء

    07:23 ص الثلاثاء 05 نوفمبر 2019
    انفجار في مبنى بشمالي إيطاليا ومقتل رجل إطفاء

    انفجار - ارشيفية

    روما- (د ب أ):

    قالت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) اليوم الثلاثاء، إن رجل إطفاء لقي حتفه وفُقد اثنان آخران جراء انفجار بشقة في مبنى بشمالي إيطاليا.

    وأضافت الوكالة أنه تم استدعاء رجال الإطفاء إلى المبنى الواقع في منطقة كوارجنينتو / نحو 60 كيلومترا شرقي تورين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بعد أن تسبب انفجار محدود في انهيار جزء من المبنى.

    وتعرض رجال الإنقاذ لإنفجار ثان أكثر قوة أثناء عملهم في الموقع، حسب الوكالة.

    وتم العثور على شرطي وهو على قيد الحياة وتم إنقاذه.

    انفجار إيطاليا روما
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