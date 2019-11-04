مسيرات مدعومة حكوميًا بإيران في ذكرى اقتحام السفارة الأمريكية

طهران- (د ب أ):

تشهد إيران، الاثنين، مسيرات واسعة مدعومة حكوميا، وذلك بمناسبة الذكرى الأربعين لاقتحام السفارة الأمريكية في طهران عام 1979 .

وشارك الآلاف من طلبة المدارس والجامعات في مسيرة أمام السفارة الأمريكية السابقة. كما خرجت مسيرات مشابهة في أنحاء البلاد.

كان طلاب اقتحموا السفارة في نوفمبر من عام 1979، وذلك احتجاجا على موافقة الولايات المتحدة على استقبال الشاه الإيراني محمد رضا بهلوي الذي أطاحت به الثورة الإسلامية. وكانت الولايات المتحدة وافقت على استقباله لتدهور حالته الصحية.

وتسبب اقتحام السفارة وما شهده من احتجاز رهائن في حالة من انعدام الثقة بين واشنطن وطهران استمرت حتى اليوم.

وكانت الولايات المتحدة قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إيران على خلفية حادثة اقتحام السفارة، ولم يتم استعادتها منذ ذلك الحين.

وزادت حدة التوترات بين إيران والولايات المتحدة، بعدما انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عام 2018 بصورة أحادية من الاتفاق النووي، الذي كان تم التوصل إليه بين إيران والقوى الكبرى عام 2015.

وتمارس الولايات المتحدة حاليا ضغوطا قصوى على إيران لإجبارها على التفاوض على اتفاق أوسع يتجاوز برنامجها النووي، إلا أن طهران تؤكد أنها لن تدخل في أية مفاوضات مع الولايات المتحدة ما لم تظهر واشنطن "حسن نية".

وأدخلت إيران خفضا واسعا على الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق، من أجل الضغط على الدول الأخرى الأطراف به، لاتخاذ خطوات ملموسة لضمان المزايا الاقتصادية المنصوص عليها في الاتفاق لصالح إيران.