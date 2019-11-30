"انتحار جماعي".. احتجاج فئوي بالمغرب يتحول إلى تهديد بقتل النفس

القاهرة – مصراوي:

تجمع عدد من النزلاء السابقين بمؤسسة "خيرية عين الشق" الاجتماعية في منطقة القنطرة الجديدة، مهددين بالانتحار الجماعي من أعلى قبة عالية، حال لم تستجب الحكومة المغربية لمطالبهم.

وذكرت صحف مغربية، أن النزلاء اعتادوا تنظيم وقفات احتجاجية كل جمعة في مقاطعة عين الشق بسيدي معروف، للاحتجاج على هدم قوات الشرطة المغربية نزلهم، بحجة أنهم تخطوا السن القانونية.

وأوضحت الصحف المغربية، أن قوات الأمن حضرت لمنع المحتجين من تنفيذ تهديدهم، والانتحار بشكل جماعي.

وأوضحت أن هؤلاء الشباب كانوا نزلاء لـ"خيرية عين الشق"، ولأن أعمارهم لم تعد تسمح لهم بالتواجد بهذه المؤسسة، تم إخراجهم منها وهدم البناء حيث كانوا يسكنون.