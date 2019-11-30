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الجيش اليمني يحبط هجمات حوثية في الحديدة

09:39 م السبت 30 نوفمبر 2019
الجيش اليمني يحبط هجمات حوثية في الحديدة

قوات الجيش اليمني

عدن - (أ ش أ):

أحبطت قوات الجيش اليمني، اليوم السبت، عدة هجمات لميليشيا الحوثي، في مناطق متفرقة جنوبي محافظة الحديدة.

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت" أن قوات الجيش أحبطت هجمات للميليشيا، باتجاه مواقع شمالي وجنوبي مديرية الدريهمي، وأجبرت عناصرها على الفرار.

وفي مديرية التحيتا، أفشلت قوات الجيش محاولة عناصر من ميليشيا الحوثي، التقدم باتجاه مواقع الجيش جنوبي غرب المديرية، وكبدت عناصر الميليشيا خسائرا بشرية في صفوفها.

وتواصل ميليشيا الحوثي استهداف مواقع الجيش اليمني في محافظة الحديدة ، في الوقت الذي تتمسك به قوات الجيش بالهدنة الأممية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية، الرامية لإحلال السلام.

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