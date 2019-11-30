"سانا": مقتل طفلين في انفجار لغم أرضي بالغوطة الشرقية

دمشق - (أ ش أ):

قتل طفلان اليوم السبت، إثر انفجار لغم من مخلفات التنظيمات الإرهابية في الغوطة الشرقية بريف دمشق.

ونقلت وكالة أنباء (سانا) السورية عن مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق قوله إن طفلين بعمر الـ8 والـ 9سنوات قتلا إثر انفجار لغم أرضي عثرا عليه في مزارع قرية حوش نصري بمنطقة دوما بالغوطة الشرقية.