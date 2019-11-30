إصابة شخص في حادث تصادم بسوهاج

سوهاج– عمار عبدالواحد:

أصيب طالب بنزيف بالبطن وجروح بالصدر، اليوم السبت، إثر تعرضه لحادث سير دائرة مركز جهينة بمحافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة جهينة، إخطارًا من المستشفى المركزي بوصول "أحمد. خ" 19 عامًا طالب، ويقيم دائرة المركز، مصابًا بجروح بالصدر ونزيف بالبطن، وجرى تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي.

وقرر والده أنه أثناء قيادة نجله دراجة بخارية اختل توازنه واصطدم بعربة كارو، ما نتج عنه إصابته، ونفى الشبهة الجنائية.

حُرر محضرًا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.