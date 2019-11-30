أكثر الكلمات إنتشاراً

حركة المحافظين طارق عامر مشروعات بورسعيد مهرجان القاهرة السينمائي سد النهضة ممالك النار البلاك فرايداي محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس عزل ترامب

إصابة شخص في حادث تصادم بسوهاج

09:40 ص السبت 30 نوفمبر 2019
إصابة شخص في حادث تصادم بسوهاج

تعبيرية

سوهاج– عمار عبدالواحد:

أصيب طالب بنزيف بالبطن وجروح بالصدر، اليوم السبت، إثر تعرضه لحادث سير دائرة مركز جهينة بمحافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة جهينة، إخطارًا من المستشفى المركزي بوصول "أحمد. خ" 19 عامًا طالب، ويقيم دائرة المركز، مصابًا بجروح بالصدر ونزيف بالبطن، وجرى تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي.

وقرر والده أنه أثناء قيادة نجله دراجة بخارية اختل توازنه واصطدم بعربة كارو، ما نتج عنه إصابته، ونفى الشبهة الجنائية.

حُرر محضرًا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

حادث سير حادث تصادم سوهاج مركز شرطة جهينة
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:الأهلي يبدأ مشوار المجموعات بالخسارة أمام النجم (فيديو)