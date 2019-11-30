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ترودو يناقش هاتفيا مع الأمين العام للناتو قمة الحلف في لندن

02:56 ص السبت 30 نوفمبر 2019
ترودو يناقش هاتفيا مع الأمين العام للناتو قمة الحلف في لندن

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو

أوتاوا - (أ ش أ):

ناقش رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، هاتفيا الليلة مع السكرتير العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، جنس ستولتنبرج، قمة زعماء الحلف في لندن الأسبوع القادم، وأهمية الوحدة بين أعضائه لمواجهة التحديات الحالية.

وخلال الاتصال الهاتفي هنأ الأمين العام رئيس الوزراء على إعادة انتخابه، وفقا لبيان صدر من مكتب ترودو. وناقش رئيس الوزراء الكندي والأمين العام اجتماع قادة الناتو المرتقب في لندن بالمملكة المتحدة باعتباره فرصة مهمة لإظهار الأهمية المستمرة للتحالف للأمن والدفاع الأوروبي - الأطلسي.

واتفقا على أن الناتو ووحدة الحلف تكتسب أهمية متزايدة في سياق التحديات الأمنية الناشئة والمتطورة، وتطلعا إلى عقد اجتماع مثمر في لندن في الذكرى السبعين لحلف الناتو.

وأكد رئيس الوزراء من جديد التزام كندا الثابت بالتحالف وإسهاماتها المستمرة في مهمات الناتو الرئيسية في جميع أنحاء عملياتها.

هذا المحتوى من

Asha
جاستن ترودو حلف الناتو جنس ستولتنبرج كندا
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