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السعودية وفرنسا يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

05:58 م الأحد 03 نوفمبر 2019
السعودية وفرنسا يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

الدكتور عبد الله بن عبدالعزيز الربيعة

الرياض - (أ ش أ):

بحث المستشار بالديوان الملكي السعودي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبدالعزيز الربيعة مع رئيس لجنة الصداقة الفرنسية الخليجية في مجلس الشيوخ الفرنسي جان ماري بوكيل، تعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات وخصوصًا المجال الإنساني.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الأحد، أن المستشار السعودي أطلع المسؤول الفرنسي على برامج المركز ومشاريعه الإنسانية، التي شملت 45 دولة حول العالم أبرزها اليمن.

من جانبه، أشاد جان ماري بوكيل بالدور الإنساني المميز للمملكة، ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة، وتقديمه المساعدات المتنوعة لكل الشعوب والدول المحتاجة.

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