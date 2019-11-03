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    قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل وزير القدس بالسلطة الفلسطينية

    10:30 ص الأحد 03 نوفمبر 2019
    قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل وزير القدس بالسلطة الفلسطينية

    فادي الهدمي

    القدس- (د ب أ):

    أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) بأن قوات إسرائيلية اعتقلت، الأحد، وزير شؤون القدس بالسلطة الفلسطينية فادي الهدمي.

    وذكرت أن القوات داهمت منزله في حي الصوانة في مدينة القدس فجرا، وفتشته، قبل أن يتم اعتقاله.

    وهذا هو الاعتقال الثالث للهدمي منذ توليه منصبه في إبريل الماضي، فضلا عن عدد كبير من الاستدعاءات.

    فادي الهدمي اعتقال فادي الهدمي قوات الاحتلال الإسرائيلي وزير القدس

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