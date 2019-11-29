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وصول إنتاج أمريكا من النفط إلى مستوى قياسي خلال سبتمبر الماضي

11:07 م الجمعة 29 نوفمبر 2019
وصول إنتاج أمريكا من النفط إلى مستوى قياسي خلال سبتمبر الماضي

النفط الأمريكي

واشنطن - (د ب أ):

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الحكومية الصادرة اليوم الجمعة ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام خلال سبتمبر الماضي بنسبة 5ر0% مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى مستوى قياسي قدره 46ر12 مليون برميل يوميا مقابل 4ر12 مليون برميل يوميا خلال آب/أغسطس الماضي.

وأشارت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن إنتاج النفط الخام خلال سبتمبر الماضي ارتفع بنسبة 4ر8% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وبحسب البيانات التفصيلية لإدارة معلومات الطاقة، فقد تراجع إنتاج حقول خليج المكسيك خلال سبتمبر الماضي بنسبة 7ر5% شهريا إلى 9ر1 مليون برميل يوميا، في حين زاد إنتاج حقول تكساس بنسبة 4ر1% إلى 23ر5 مليون برميل يوميا وتراجع إنتاج نورث داكوتا بنسبة 8ر2% إلى 4ر1 مليون برميل يوميا.

من ناحية أخرى ارتفع إنتاج الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي خلال سبتمبر الماضي بنسبة 5ر1% شهريا.

النفط الأمريكي إنتاج النفط النفط الخام

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