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الصدر يدعو رئيس الوزراء العراقي الجديد بالبعد عن المحاصصات الطائفية

07:18 م الجمعة 29 نوفمبر 2019
الصدر يدعو رئيس الوزراء العراقي الجديد بالبعد عن المحاصصات الطائفية

زعيم التيار الشيعي مقتدى الصدر

النجف (العراق) - (د ب أ):

دعا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اليوم الجمعة رئيس الوزراء العراقي الجديد لاختبار حكومته بعيدا عن الأحزاب والتكتلات والمليشيات والمحاصصات الطائفية.

وقال الصدر في بيان "إن استقالة رئيس الحكومة هي أول ثمار الثورة وليس آخرها، وإن استقالته لاتعني نهاية الفساد".

وأضاف "اقترح أن يكون ترشيح رئيس الوزراء خلال استفتاء شعبي على خمسة مرشحين.

ودعا الصدر المتظاهرين إلى "الاستمرار بالتظاهر السلمي وعدم التراجع... ونرجو من الدول الصديقة وغيرها إعطاء الفرصة للعراقيين بتقرير مصيرهم".

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