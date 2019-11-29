الصدر يدعو رئيس الوزراء العراقي الجديد بالبعد عن المحاصصات الطائفية

النجف (العراق) - (د ب أ):

دعا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اليوم الجمعة رئيس الوزراء العراقي الجديد لاختبار حكومته بعيدا عن الأحزاب والتكتلات والمليشيات والمحاصصات الطائفية.

وقال الصدر في بيان "إن استقالة رئيس الحكومة هي أول ثمار الثورة وليس آخرها، وإن استقالته لاتعني نهاية الفساد".

وأضاف "اقترح أن يكون ترشيح رئيس الوزراء خلال استفتاء شعبي على خمسة مرشحين.

ودعا الصدر المتظاهرين إلى "الاستمرار بالتظاهر السلمي وعدم التراجع... ونرجو من الدول الصديقة وغيرها إعطاء الفرصة للعراقيين بتقرير مصيرهم".