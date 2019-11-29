الأمم المتحدة: وصول 43 مهاجرا من ليبيا للنيجر تمهيدا لتوطينهم في سويسرا

طرابلس - (د ب أ):

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيان اليوم الجمعة ان مجموعة مكونة من 43 لاجئاً قد وصلت الليلة الماضية من ليبيا إلى النيجر، في إطار أحدث عملية إجلاء إلى مركز العبور الطارئ في بلدة حمدلاي التي تبعد 40 كم من العاصمة نيامي.

وسيتم إيواء المجموعة بشكل مؤقت في مركزالمرور العابر ، حيث تقوم المفوضية بتقديم مساعدات إنسانية. وكانت المجموعة قد قدمت بالفعل طلبات لإعادة التوطين، وسيتم إجراء مقابلات مع أفرادها من قبل السلطات السويسرية في النيجر، قبل سفرهم بعد ذلك إلى سويسرا.

وغالبية أفراد المجموعة لاجئون من شرق أفريقيا ومن القرن الأفريقي، ثلاثة أرباعهم من الأطفال دون الثامنة عشرة، من بينهم 24 طفلاً دون ذويهم أو عائلاتهم، أصغرهم طفل لم يتعد عمره العام. وأدى احتدام القتال في الأسابيع القليلة الماضية إلى تزايد مخاطر وقوع اللاجئين ضحية لأعمال العنف في ليبيا.