ترامب يقوم بزيارة مفاجئة إلى أفغانستان ويلتقي نظيره الأفغاني

القاهرة - (مصراوي)

أكدت وكالة "رويترز" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قام بزيارة مفاجئة إلى أفغانستان، اليوم الخميس.

والتقى الرئيس الأمريكي نظيره الأفاغاني أشرف غني خلال زيارة مفاجئة إلى أفغانستان.

وقال ترامب، حسبما ذكرت "رويترز" إن طالبان ترغب في إبرام اتفاق ويعتقد أنها تريد وقف إطلاق النار.

وأفادت رويتر، بوصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أفغانستان في زيارة لم يعلن عنها للقوات الأمريكية في عيد الشكر.