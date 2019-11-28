أكثر الكلمات إنتشاراً

حركة المحافظين طارق عامر مشروعات بورسعيد مهرجان القاهرة السينمائي سد النهضة ممالك النار البلاك فرايداي محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس عزل ترامب

ترامب يقوم بزيارة مفاجئة إلى أفغانستان ويلتقي نظيره الأفغاني

09:19 م الخميس 28 نوفمبر 2019
ترامب يقوم بزيارة مفاجئة إلى أفغانستان ويلتقي نظيره الأفغاني

دونالد ترامب

القاهرة - (مصراوي)

أكدت وكالة "رويترز" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قام بزيارة مفاجئة إلى أفغانستان، اليوم الخميس.

والتقى الرئيس الأمريكي نظيره الأفاغاني أشرف غني خلال زيارة مفاجئة إلى أفغانستان.

وقال ترامب، حسبما ذكرت "رويترز" إن طالبان ترغب في إبرام اتفاق ويعتقد أنها تريد وقف إطلاق النار.

وأفادت رويتر، بوصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أفغانستان في زيارة لم يعلن عنها للقوات الأمريكية في عيد الشكر.

دونالد ترامب أفغانستان وكالة رويترز

الخبر التالى:

"تيك توك" يعتذر لإزالته فيديو عن معسكرات اعتقال المسلمين الإيغور
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان