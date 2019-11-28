4 مذكرات تعاون و7 مبادرات.. ماذا حدث في زيارة بن سلمان للإمارات؟

كتبت- رنا أسامة:

شهدت زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الإمارات، أمس الأربعاء، توقيع 4 مذكرات تعاون بين البلدين في مجالات الصحة والثقافة والأمن الغذائي والأنشطة الفضائية للأغراض السلمية، واستعراض 7 مبادرات استراتيجية تهدف إلى تعزيز الشراكة والتكامل بين الرياض وأبوظبي.

وقعت مذكرات التعاون جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للمجلس التنسيقي السعودي الإماراتي، الذي ترأس أعماله الأمير محمد بن سلمان في العاصمة الإماراتية أبوظبي، "في ظل استمرارية الجهود التي يبذلها البلدان بهدف تفعيل محاور التعاون المشتركة للتكامل بينهما اقتصاديًا وتنمويًا ومعرفيًا وعسكريًا"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأطلع الأمير محمد بن سلمان خلال الاجتماع، ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على7 مبادرات للمجلس تمثلت في "مبادرة إقامة مصافي ومجمعات بتروكيماويات في الأسواق النامية (مشروع مصفاة الهند)، ومبادرة لتسهيل انسياب الحركة في المنافذ بين البلدين، ومبادرة التعاون في الأمن السيبراني، ومبادرة الأمن الغذائي، ومبادرة إصدار واستخدام عملة إلكترونية رقمية بشكل تجريبي، ومبادرة التأشيرة السياحية المشتركة، ومبادرة مجلس الشباب السعودي الإماراتي".

وإثر الاجتماع، كتب الشيخ محمد بن زايد عبر تويتر: "ترأست وأخي محمد بن سلمان الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي-الإماراتي في أبوظبي. ماضون بتعزيز تكامل علاقتنا الاستراتيجية في المجالات كافة".

كان الأمير محمد بن سلمان وصل أمس الأربعاء إلى الإمارات في زيارة رسمية، بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أجرى خلالها يجري مباحثات مع الشيخ محمد بن زايد، وعدد من كبار المسؤولين بالدولة حول العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية والدولية.

وكان في استقبال ولي العهد السعودي بمطار أبوظبي الشيخ محمد بن زايد. وأجريت له مراسم استقبال رسمية في قصر الوطن بأبوظبي.

وهذه هي الزيارة الثانية للأمير محمد بن سلمان إلى الإمارات، بعد آخر زيارة أجراها في 22 نوفمبر من العام الماضي ضمن جولة إقليمية شملت عددًا من الدول العربية.

والتقى بن سلمان حينها ولي عهد أبوظبي، وبحثا مجمل القضايا والملفات الإقليمية والدولية. وختم تلك الزيارة قائلاً: "تربطنا بالإمارات علاقات متميزة وخاصة، ورغبة مشتركة لتعميق التعاون".