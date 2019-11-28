رئيس الوزراء العراقي يكلف قيادات عسكرية بضبط الأمن وفرض القانون

بغداد- (د ب أ):

كلف رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي قيادات عسكرية، بمساعدة المحافظين في المحافظات التي تشهد مظاهرات احتجاجية، لأداء مهامهم في ضبط الأمن وفرض القانون.

وقال بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة، الخميس: "لأهمية ضبط الأمن وفرض القانون في المحافظات وحماية المؤسسات والمصالح العامة والخاصة وحماية المواطنين تم تشكيل خلية أزمة برئاسة المحافظين وحسب توجيهات رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة تقرر تكليف بعض القيادات العسكرية ليكونوا أعضاء في خلية الأزمة".

وذكر أن "القيادة والسيطرة ستتولى المساعدة لكافة الأجهزة الأمنية والعسكرية في المحافظة ولمساعدة السادة المحافظين في أداء مهامهم في ضبط الأمن و فرض القانون".

وأفاد شهود عيان اليوم بأن القوات العراقية عززت انتشارها في الشوارع وأمسكت نقاط تفتيش لمنع توسع حركة الاضطرابات في بغداد و9 محافظات بعد ليلة صاخبة أدت إلى إحراق مقر القنصلية الايرانية في محافظة النجف (180 كيلومترًا جنوبي بغداد).

وقال الشهود لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن الأوضاع الأمنية في ساحات التظاهر في بغداد وتسع محافظات جنوبية تعيش حالة من الحذر الشديد وانتشار أمني كثيف حيث سيطرت القوات الأمنية ومكافحة الشغب على الشوارع وعدد من الجسور معززة بآليات عسكرية تحسبا من تجدد الاضطرابات وعمليات حرق الاطارات في الشوارع.

وذكر الشهود أن "مدن التظاهرات الجنوبية تعيش أيام عطل رسمية حتى يوم الأحد المقبل وإيقاف شبه تام لعمل الدوائر الحكومية والمدارس والجامعات فيما لايزال المتظاهرون يتجمعون في ساحات التظاهر .

وعاشت مدينة الناصرية حتى ساعات الصباح الاولى اضطرابات أمنية وانتشارا واسع للقوات الأمنية لمنع استهداف المتظاهرين للأبنية الحكومية والخاصة وحصر انتشار المتظاهرين في ساحات التظاهر ومنع غلق الشوارع وقطع الجسور".

ووفق الشهود ، تشهد محافظة النجف "إغلاقا تاما مع المحافظات المجاورة من قبل القوات الأمنية وإغلاق شبه تام لجميع الطرق المؤدية لمركز المدينة مع تطبيق إجراءات حظر التجوال إلى إشعار آخر على خلفية إحراق مقر القنصلية الايرانية في النجف".

وذكر الشهود أن القوات الأمنية "فرضت إجراءات أمنية مشددة في المدينة القديمة التي تضم منازل ومكاتب المرجعيات الدينية الشيعية ".

وتشهد ساحات التظاهر في ساحة التحرير ببغداد وتسع محافظات جنوبية تدفقا من الفعاليات الشعبية وطلاب المدارس والجامعات كتقليد يومي منذ 35يوما وبشكل متواصل للمطالبة بحل الحكومة والبرلمان وإعادة بناء العملية السياسية من جديد.