الصين تستدعي السفير الأمريكي على خلفية توقيع مشروعي قانون يدعمان متظاهري هونج كونج

بكين - (د ب أ)

استدعت الصين اليوم الخميس السفير الأمريكي على خلفية توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مشروعي قانون يدعمان المحتجين المطالبين بالديمقراطية في هونج كونج، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وكانت الصين قد نددت بتوقيع الرئيس ترامب على مشروعي القانون

وذكرت وزارة الخارجية الصينية أن قانون هونج كونج لحقوق الإنسان وقانون الديمقراطية يمثلان "تدخلا خطيرا" في الشؤون الداخلية للصين.

وقالت الوزارة: "ننصح الولايات المتحدة بعدم التصرف بشكل تعسفي، وإلا فإن الصين سوف تتصدى له بحزم ، ويجب أن تتحمل الولايات المتحدة كل العواقب المترتبة على ذلك".