اعتقال أحد مؤيدي داعش في روسيا

موسكو- (د ب أ):

أعلنت لجنة التحقيقات الفيدرالية الروسية، الأربعاء، اعتقال مواطن طاجيكي متهم بتجنيد عناصر في صفوف تنظيم داعش الإرهابي المحظور في روسيا بمدينة إيركوتسك الروسية، طبقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الأربعاء.

وجاء في بيان اللجنة: "طبقاً للتحقيق، فإن المتهم، الذي كان في إيركوتسك، وهو مؤيد نشط لتنظيم داعش أجرى محادثات مع أصدقائه لفترة طويلة بهدف إشراكهم في أنشطة تنظيم "داعش" الإرهابية، وأن هذا الشاب حثهم على الانضمام إلى التنظيم والمشاركة في الأعمال العدائية إلى جانب التنظيم".

وبحسب التحقيق، فقد قام المواطن الطاجيكي (26 عاما) بتحريض معارفه على الذهاب إلى سورية بعد اكتساب الخبرة القتالية والمشاركة في الأنشطة الإرهابية هناك. وقام المحققون باعتقال هذا الشخص من مكان إقامته، واقتيد إلى السجن.

وأثبتت لجنة التحقيق الروسية أن المتهم كان عضوا نشطًا في عصابة في إيركوتسك، كانت تعمل على اختطاف المواطنين والابتزاز وتسويق الأسلحة. وقد تضرر من أفعال تلك العصابة 9 أشخاص.

وخلال عمليات التحري، تم ضبط كمية من الذخيرة و14 قطعة سلاح: 4 بنادق رشاشة و10 مسدسات.

وفي مكان إقامة المتهم، جرى العثور على كمية كبيرة من النصوص الدينية والأقراص المدمجة التي تحتوي على ملفات صوتية.

وأشار البيان إلى أن "الدراسة والترجمة اللغوية أظهرت احتواء التسجيلات الصوتية على معلومات حول تبرير الإرهاب والتطرف".