أبوظبي تتزّين لاستقبال ولي العهد السعودي (فيديو)

القاهرة- (مصراوي):

أتمّت العاصمة الإماراتية أبوظبي استعداداتها لاستقبال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي يُجري زيارة رسمية اليوم الأربعاء إلى الإمارات، يُتوقع أن يبحث خلالها العلاقات بين البلدين وأبرز المُستجدات على الساحة الإقليمية.

وأظهر مقطع فيديو، أبراج أبوظبي وهي تتزيّن بعبارات ترحيبية، وكذلك مبنى شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بالعاصمة الإماراتية، مُتزينًا بصور ولي العهد، وبعلميّ السعودية والإمارات.

وتُعَد زيارة بن سلمان هي الثانية خلال ما يقرب من عام، حيث أجرى ولي العهد السعودي زيارة إلى الإمارات في 22 نوفمبر من العام الماضي.

والتقى ولي العهد حينها بولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، وبحثا مجمل القضايا والملفات الإقليمية والدولية.

وختم الأمير بن سلمان تلك الزيارة قائلا: "تربطنا بالإمارات علاقات متميزة وخاصة، ورغبة مشتركة لتعميق التعاون"، بحسب قناة "العربية" الإخبارية.