واشنطن تنصح رعاياها بعدم السفر إلى بوركينافاسو

واشنطن - (د ب أ):

نصحت الولايات المتحدة الثلاثاء رعاياها بعدم السفر إلى بوركينافاسو "بسبب الإرهاب والجريمة والاختطاف".

وقالت وزارة الخارجية في بيان إنها أمرت جميع أفراد أسر الموظفين بمغادرة الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، وإنها سمحت بالمغادرة الطوعية لموظفي الولايات المتحدة وأفراد أسرهم غير الطارئين.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية: "الجماعات الإرهابية تواصل التخطيط لشن هجمات في بوركينافاسو. قد يقوم الإرهابيون بهجمات في أي مكان دون سابق إنذار" ، مضيفة أن الحكومة الأمريكية "غير قادرة على توفير خدمات الطوارئ للمواطنين الأمريكيين في معظم أنحاء البلاد".

يشار إلى أن بوركينافاسو واحدة من أفقر عشر دول في العالم ، وفقا للأمم المتحدة.